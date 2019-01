Wie is de grootste ‘miskoop’ in de eredivisie?

Enquete poll Wie is de grootste flop van dit eredivisieseizoen? Matteo Cassierra (FC Groningen)

Bjørn Johnsen (AZ)

Tomas Necid (ADO)

Yassin Ayoub (Feyenoord)

Zakaria Labyad (Ajax)

Robert Mühren (NAC)

Khalid Karami (Vitesse) Wie is de grootste flop van dit eredivisieseizoen? Matteo Cassierra (FC Groningen) (24%)

Bjørn Johnsen (AZ) (7%)

Tomas Necid (ADO) (5%)

Yassin Ayoub (Feyenoord) (31%)

Zakaria Labyad (Ajax) (25%)

Robert Mühren (NAC) (5%)

Khalid Karami (Vitesse) (4%)

Matteo Cassierra (FC Groningen)

Met een speler die vorig seizoen namens Jong Ajax 18 keer scoorde in eerste divisie durfde FC Groningen het wel aan. Huurling Cassierra was de man die de club aan de broodnodige doelpunten zou gaan helpen. Niet dus. Na een half seizoen hadden ze in Groningen genoeg gezien. De Colombiaan scoorde slechts één keer en werd teruggestuurd naar Ajax, dat de spits nu zo snel mogelijk wil verkopen.

Volledig scherm Mateo Cassierra (l). © Cor Lasker

Bjørn Johnsen (AZ)

Baarde als ongepolijste spits van ADO Den Haag opzien door in zijn eerste eredivisieseizoen liefst 19 keer te scoren. Het leverde de Noorse international afgelopen zomer een mooie transfer op naar AZ, dat in hem de opvolger van Wout Weghorst zag en hem voor zo’n twee miljoen euro overnam. In Alkmaar heeft Johnsen, die slechts vijf keer in de basis mocht beginnen, echter nog geen verpletterende indruk gemaakt.

Volledig scherm Bjørn Johnsen. © ANP Pro Shots

Tomas Necid (ADO)

Waar AZ een nieuwe Weghorst zocht, moest ADO op zoek naar een tweede Johnsen. Aan de transfervrije Tomas Necid leek de club zich geen buil te kunnen vallen. De Tsjech, overgekomen van Bursaspor, had in het seizoen 2014-2015 immers een prima indruk gemaakt bij PEC Zwolle. Maar die Necid hebben ze in Den Haag nog niet gezien. De spits, één goal in elf duels, zit inmiddels op de bank.

Volledig scherm Tomas Necid. © ANP Pro Shots

Yassin Ayoub (Feyenoord)

De overstap van FC Utrecht – door velen toch gezien als Feyenoord in het klein – naar de Kuip was voor Ayoub een stuk groter dan gedacht. Zo bepalend als hij was in Galgenwaard, zo anoniem hobbelt hij dit seizoen rond in Rotterdam. De transfervrije Ayoub stond nog niet één keer in de basis in deze eredivisiejaargang. Is inmiddels voorbijgestreefd door het jonge talent Orkun Kökcü.

Volledig scherm Yassin Ayoub.s © Pim Ras Fotografie

Zakaria Labyad (Ajax)

Na anderhalf jaar FC Utrecht was Labyad wel weer toe aan een stap omhoog. Ajax legde zes miljoen euro op tafel voor de middenvelder, maar een schot in de roos is hij nog niet bepaald gebleken. Mede doordat Hakim Ziyech gewoon in Amsterdam bleef, moet Labyad het bij Ajax voorlopig doen met invalbeurtjes.

Volledig scherm Zakaria Labyad. © pro shots

Robert Mühren (NAC)

Scoorde in de eerste divisie 25 keer voor Volendam in het seizoen 2013-2014, maar sindsdien is de aanvaller nooit meer in de dubbele cijfers terecht gekomen. NAC nam hem dit seizoen op huurbasis over van Zulte Waregem, maar in Breda wachten ze nog altijd op de eerste goal van Mühren.

Volledig scherm Robert Mühren. © proshots

Khalid Karami (Vitesse)

Na vijf jaar Excelsior wilde de transfervrije Khalid Karami afgelopen zomer hogerop. De keuze voor Vitesse pakte echter niet geweldig uit. Wat heet, de rechtsback speelde geen minuut voor de club uit Arnhem, waar hij nog tot medio 2020 onder contract staat. Karami gaat het nu proberen bij NAC, dat hem voor de rest van het seizoen heeft gehuurd.