Wie is eigenlijk de baas bij PSV? Dit zijn de toezichthouders achter het vertrek van John de Jong

Marcel Brands over opstappen John de Jong bij PSV: ‘Waar­schijn­lijk had ik hetzelfde gedaan’

John de Jong is zelf opgestapt als technisch directeur van PSV. Dat stelt algemeen directeur Marcel Brands, die nog geprobeerd heeft om De Jong over te halen nadat bleek dat de raad van commissarissen (RvC) niet voldoende vertrouwen had in de technisch directeur.

17 september