Wie verdient na Wiegman nog meer een standbeeld in de KNVB-tuin?

Nu het standbeeld voor bondscoach Sarina Wiegman in de maak is, rijst de vraag: wie verdienen er nog meer een plek in de beeldentuin van de KNVB? Ronald Koeman en de generatie Sneijder-Robben-Van Persie ontbreken bijvoorbeeld nog.

Door Daniël Dwarswaard



De eregalerij bij het KNVB-complex in Zeist krijgt met Wiegman een nieuw gezicht. Ook als symbool voor de enorme groei die het vrouwenvoetbal de afgelopen jaren maakte, zo omschreef Wiegman zelf de eer die haar met het standbeeld toekomt. Het roept direct de vraag op. Welke Nederlandse voetballers verdienen nog meer een plekje in de tuin?

Nog genoeg spelers met een enorme verdienste voor het voetbal staan er namelijk niet tussen. ,,Misschien krijg ik een standbeeld als we Europees kampioen worden’', grapte Ronald Koeman er eerder zelf al over. Of zat er toch een serieuze ondertoon bij? Want nee, de huidige bondscoach is nog niet in brons gegoten. Dat geldt ook voor de ‘generatie van 2010'. De grote vier met Robin van Persie, Wesley Sneijder, Arjen Robben en Rafael van der Vaart? Niet te bekennen in de beeldentuin.

Volledig scherm Sarina Wiegman poseert voor kunstenaar Lia Krol. © KNVB

Hoe zit dat? De beeldenselectie is samengesteld op basis van het Oranje-elftal van de Eeuw dat Johan Cruijff op initiatief van De Telegraaf ooit samenstelde. Naast zichzelf koos Cruijff voor een tamelijk fantasierijke opstelling met Edwin van der Sar, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Ruud Krol, Johan Neeskens, Willem van Hanegem, Faas Wilkes, Abe Lenstra, Piet Keizer en Marco van Basten. De coach is Rinus Michels. Zij kregen allemaal een standbeeld.

Later is daar tijdens het 125-jarig jubileum van de voetbalbond Dennis Bergkamp aan toegevoegd. Hij was de winnaar van een grote publieksenquête met de vraag welke speler óók een beeld verdient in de Zeister bossen. Afgelopen zomer besloot het bondsbestuur van de KNVB dat óók Wiegman vereeuwigd moet worden in de tuin. Haar beeld wordt nu gemaakt en staat naar verwachting voor de start van de Olympische Spelen van aankomende zomer in de tuin.

Wie moet sowieso een standbeeld krijgen in de beeldentuin van de KNVB? Ronald Koeman (19%)

Wesley Sneijder (18%)

Arjen Robben (25%)

Robin van Persie (17%)

Clarence Seedorf (7%)

Dirk Kuyt (4%)

Patrick Kluivert (1%)

Rafael van der Vaart (1%)

Frank de Boer (2%)

Giovanni van Bronckhorst (5%)

Dat de KNVB haar heeft toegevoegd, schept dus ruimte voor meer. Toch? ,,We beraden ons over wat we met de beeldentuin kunnen doen’', laat een woordvoerder van de voetbalbond weten. ,,We vinden dat Sarina er in elk geval een plek moet hebben.’'

Het is een heerlijke discussie voor in de kroeg. Wie wel? Wie niet? Robin van Persie hoort er in als topscorer aller tijden, zou je zeggen. Net als recordinternational Wesley Sneijder. Maar was de invloed van Arjen Robben op Oranje niet groter? En wat te denken van Giovanni van Bronckhorst, ook meer dan honderd interlands en aanvoerder van de ploeg die in 2010 de WK-finale speelde. Of Dirk Kuyt, áltijd bepalend tijdens de grote toernooien. Als je de clubsuccessen ook meetelt, kom je automatisch weer uit bij Clarence Seedorf, maar hij excelleerde juist weer niet in Oranje.