Wiegman: Concurrentiestrijd is behoorlijk aan de gang

Oranje is neergestreken in Murska Sobota, een plaatsje zo’n 180 kilometer ten noordoosten van de Sloveense hoofdstad Ljubljana. In het Fazanerija City Stadium kan Wiegman niet beschikken over een groot aantal vaste waarden, maar de bondscoach denkt dat de absentie van onder anderen Lieke Martens en Jackie Groenen niet onoverkomelijk is.



,,We zijn in de loop der jaren veel breder geworden in de selectie”, aldus Wiegman. ,,De concurrentiestrijd is behoorlijk aan de gang. We willen ook heel graag dat de groep beter wordt, zodat ze het ons zo moeilijk mogelijk maken de opstelling te maken. En dat is wat nu ook gaande is.”