Wiegman maakt woensdag WK-selectie bekend: ‘Ik wil duidelijkheid’

Door Daniël Dwarswaard

Bondscoach Sarina Wiegman dubt in aanloop naar het toernooi wie haar eerste keeper moet zijn: aanvoerder Sari van Veenendaal of de ervaren Loes Geurts. Het Nederlandse team staat in grote lijnen wel vast. Maar de cruciale positie van eerste keeper is dus nog een vraagteken, zo gaf bondscoach Sarina Wiegman aan na de gewonnen oefenwedstrijd tegen Mexico (2-0). ,,Die keuze stellen we nog even uit. Sari en Loes zijn twee verschillende type keepers, maar ontlopen elkaar qua niveau weinig.’’

Saillant is dat Van Veenendaal aanvoerder is. Zij raakte haar vaste plek bij Arsenal kwijt, waardoor Geurts tijdens de play-offs om kwalificatie de eerste keuze was. Geurts krijgt tegen Chili in het stadion van AZ waarschijnlijk weer de kans om zich te laten zien.

Wiegman maakt woensdag al haar definitieve selectie bekend voor het WK. ,,Dat is vroeg, maar ik wil dat er duidelijkheid is voor iedereen in aanloop naar het toernooi.’’ De Oranje Leeuwinnen spelen op zaterdag 1 juni nog een ‘uitzwaaiwedstrijd’ in het Philips Stadion van PSV tegen Australië. Oranje speelt op 11 juni de eerste WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.

VAR

Ook ging Wiegman in op de VAR. ,,Ik ben een groot voorstander van de invoering van de VAR. Het doel ervan is dat het spel eerlijker wordt. Dat er veel discussie over het systeem is, is volgens mij logisch. We moeten er allemaal aan wennen”, sprak ze. ,,Het gaat vaak over heel emotionele momenten. Het gaat er nou juist om dat je de emoties onder controle houdt in zo’n wedstrijd.’'