Wiegman wordt na Olympische Spelen coach van Engeland: ‘Geweldig dat ik hier mag werken’

Een vertrek nog vóór de Olympische Spelen van 2021 in Japan? Nee, dat was geen optie voor Sarina Wiegman. Te waardevol is dat toernooi voor de bondscoach die haar succesvolle periode bij de KNVB hoopt af te sluiten met een klapper in Tokio. Daarna lonkt het avontuur dat haar ook altijd al trok: een nieuwe baan in een nieuwe omgeving. ,,Ik ben vereerd. Engeland is de bakermat van het voetbal. De belangrijkste ontwikkelingen bij vrouwenvoetbal werd de afgelopen jaren wereldwijd geleid door de FA. Ik kijk ernaar uit om met mijn expertise bij te dragen aan dit ambitieuze team’’, laat ze weten.



Maar eerst dus nog een belangrijk jaar met Oranje. ,,De rit met de Leeuwinnen was tot nu toe geweldig, maar we hebben onze eindbestemming nog niet bereikt. Er zijn nog twee doelen: kwalificatie voor het EK 2022 en de Olympische Spelen volgende zomer. Dat zou voor mij een passende afronding zijn van alles wat we hebben neergezet. Ik zal mijn uiterste best doen om nog een hoofdstuk aan de opmerkelijke reis met de Leeuwinnen toe te voegen. Ik ben nog lang niet klaar.”

Eerder trok regerend wereldkampioen Verenigde Staten al aan haar, maar de Engelse voetbalbond wordt dus haar nieuwe werkgever. Wiegman staat er vanzelfsprekend goed op in de wereld van het internationale vrouwenvoetbal. Vlak na haar aanstelling als bondscoach won ze in 2017 in eigen land de Europese titel met Oranje. Vorige zomer volgde de finaleplek op het hoogste podium tijdens het WK in Frankrijk. Nederland verloor de eindstrijd van de Verenigde Staten.

Quote Ik begrijp deze stap en het moment heel goed, hoe jammer het ook voor ons is KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma

Tegelijkertijd met de successen zorgde Wiegman met haar team voor een ongekende opmars van de populariteit van het meisjes- en vrouwenvoetbal in Nederland. Toen Wiegman zelf nog in Oranje voetbalde (104 interlands) gebeurde dat in de anonimiteit. Juist de zichtbaarheid van de Leeuwinnen heeft haar, los van de prestaties, het meest trots gemaakt. Daarom ook was vertrekken vóór de uitgestelde Olympische Spelen geen optie. Daar moet haar tijd als bondscoach een waardig einde krijgen.

Bij Engeland wordt Wiegman de opvolger van oud-prof Phil Neville. Bij Engeland valt nog genoeg te winnen. Het land won nog nooit een EK of een WK. De beste prestaties op een EK zijn de twee finaleplekken van 1984 en 2009. Engeland werd op het WK van 2015 derde. Het afgelopen WK werden de Engelse vrouwen uitgeschakeld in de halve finale door de VS en verloor het de troostfinale van Zweden. Extra bijzonder voor Wiegman wordt het EK van 2022 dat in Engeland wordt georganiseerd, haar eerste grote toernooi voor de nieuwe werkgever.

Het vertrek van Wiegman zorgt ervoor dat de KNVB op zoek moet naar een opvolger, die de zware taak krijgt om de succescoach te vervangen. KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma - samen met algemeen directeur Jan Dirk van der Zee verantwoordelijk voor de aanstelling van de bondscoach: ,,Het was geen geheim dat we, ervan uitgaande dat we ons plaatsen, graag met Sarina waren doorgegaan tot en met het EK van 2022. Dat was immers ook het oorspronkelijke plan, voordat door corona de hele voetbalkalender op de schop ging. Maar ik begrijp deze stap en het moment heel goed, hoe jammer het ook voor ons is. Sarina heeft heel veel voor het vrouwenvoetbal in het algemeen betekend, en zéker voor de Leeuwinnen en de KNVB. Daarom gunnen we haar deze transfer ook. We mogen met z’n allen trots zijn dat een Nederlandse coach bij zo’n toonaangevende voetbalnatie aan de slag gaat.’’

Hoogma vervolgt: ,,Over de samenwerking komend jaar maken we ons geen enkele zorgen. Ik heb Sarina leren kennen als zeer loyaal, een echte winnaar, die bovendien barst van de ambitie. En wij hebben ruim de tijd om ons te buigen over de opvolging, dus dat gaan we de komende maanden dan ook in alle rust doen.”

