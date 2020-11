Wijnaldum: ‘Frank de Boer is hier gewoon de baas, dat is duidelijk’

Door Mikos Gouka



In de Premier League struikelen de managers de laatste weken over elkaar om te klagen over het loodzware schema. En ook nog drie interlands in november? Het was te gek voor woorden. Georginio Wijnaldum glimlacht in Zeist als het onderwerp ter sprake komt. De vermoeidheid van het gevecht met Manchester City (1-1), afgelopen zondag, zit bij de middenvelder van Liverpool nog in de benen, maar de Rotterdammer noemt de aanstaande ­oefeninterland van morgen tegen Spanje ‘geweldig’.