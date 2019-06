Wijnaldum hoort definitief in het rijtje van grote Nederlandse spelers

In de wijk Schiemond in Rotterdam-West ligt een wonderlijk soort voetbalpleintje. Tegenwoordig staat er een hekwerk omheen, maar toen ik er vijftien jaar geleden voor het eerst kwam, op visite bij Sparta-talent David Mendes da Silva, lag het veldje er nog onbeschermd bij.



Wat het plein zo bijzonder maakt: de ligging. Het woeste water van de Maas stroomt er pal langs, op pakweg vijftien meter van de beide doeltjes. Wie iets te hard of onzuiver schiet, ziet zijn bal onherroepelijk in de rivier storten.



Het is treffende symboliek, want Schiemond is een wijk op het randje, een buurt op een flinterdun lijntje tussen overleven en doffe ellende. Ooit was het officieel de meest kindonvriendelijke buurt van Nederland, de beruchte Keileweg ligt ietsje verderop.



Kinderen groeiden er op tussen drugs, zwerfcondooms, hoeren en pistolen. Georginio Wijnaldum werd hier groot in de donkerste jaren van de buurt, thuis bij zijn oma Francina. Ze woont er nog steeds, stond laatst beschreven in de Volkskrant. (Mooi detail: in haar raamkozijn staan nog altijd twee oude zilveren bekertjes, ooit gewonnen door Gini en zijn broertje Giliano, op dierbare, maar allang vergeten jeugdtoernooien.)