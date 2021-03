Wijnaldum: ‘Ik weet niet hoeveel ballen zij van de lijn hebben gehaald’

,,Het was geweldig om weer voor publiek te spelen", straalde Wijnaldum. ,,De laatste keer dat ik dat deed was in december, met Liverpool. Toen waren het er maar tweeduizend, vandaag vijfduizend. Ik hoop dat dit een begin is naar de terugkeer van fans in het stadion.”



In de 79ste minuut werd Wijnaldum naar de kant gehaald en vervangen door Donny van de Beek, wat de Oranje-aanvoerder bondscoach Frank de Boer zichtbaar niet in dank afnam. Wijnaldum: ,,Ik was een beetje teleurgesteld. We moeten het niet groter maken dan het is. De bondscoach en ik hebben het erover gehad. Ik wilde graag blijven staan omdat ik echt het gevoel had dat ik nog een goal kon maken. Maar het is verder niets ergs.”