Wijnaldum in emotionele achtbaan: van ‘woedend’ op bank naar ‘puur ongeloof’

,,We geloofden vanaf het begin erin dat we deze wedstrijd met 4-0 konden winnen’', zei Georginio Wijnaldum, die de ‘Reds’ als invaller met twee doelpunten richting de eindstrijd leidde. ,,Mensen van buitenaf geloofden niet dat het mogelijk was, maar wij wel.’’



Wijnaldum was aanvankelijk ‘woedend’ op Klopp dat hij niet in de basis stond. ,,Ik was écht heel boos op de manager dat ik niet mocht starten. Toen ik erin kwam, probeerde ik het team te helpen. Maar we zijn nu paar uur verder en alles is weer goed. Wat een avond! Ik kan het niet geloven", zei Wijnaldum. ,,We hebben weer eens laten zien dat in voetbal álles kan. Ik ben heel blij dat dat gelukt is.”