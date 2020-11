Wijnaldum met dubbelklapper in voetsporen Sneijder en Van der Vaart

Tonny Vilhena bij nieuwe test negatief

14 november Bij Tonny Vilhena is geen spoortje van het coronavirus in zijn bloed gevonden bij een nieuwe test die vandaag werd afgenomen. De linksbenige middenvelder van FK Krasnodar moest deze week halsoverkop het trainingskamp van Oranje verlaten omdat hij bij de KNVB een positieve coronatest had afgelegd.