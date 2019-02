Wijnaldum verrast voetbalvriend Van Hanegem op feestje met bliksembezoek

VIDEOEen verrassing voor Willem van Hanegem, die vanavond in een tot de nok gevulde grote zaal van De Doelen in Rotterdam zijn 75ste verjaardag vierde. International Georginio Wijnaldum kwam speciaal voor De Kromme vanuit Liverpool overgevlogen om het feestje bij te wonen.

Wijnaldum (28) landde met een vertraging van twee uur op Zestienhoven, maar was nog wel op tijd om Van Hanegem flink wat lof toe te zingen. Hij onthulde in gesprek met Wilfried de Jong dat het De Kromme was die hem in 2012 door een moeilijke periode in zijn loopbaan loodste. De Rotterdammer speelde bij PSV en was onder trainer Dick Advocaat het plezier kwijtgeraakt. ,,Ik kreeg toen veel kritiek", blikte Wijnaldum terug. ,,Maar geen opbouwende. Willem schreef een column over mij die me raakte.”

Van Hanegem: ,,Ik schreef die column omdat ik Wijnaldum met zijn ziel onder zijn arm over het veld zag lopen. Dat is toch verschrikkelijk om te zien?” De Kromme en Wijnaldum - inmiddels 53-voudig international - kenden elkaar in 2012 nog niet persoonlijk. Wijnaldum: ,,Ik vroeg mijn zaakwaarnemer: ‘Zal ik Willem bellen?’”

Voetbalvriendschap

Zo gezegd, zo gedaan en na een gesprek van liefst drie uur was een voetbalvriendschap geboren. Van Hanegem is belangrijk geweest voor het weer op het goede spoor krijgen van Wijnaldums carrière, beseft de Liverpool-middenvelder nu. ,,Willem is in een heel belangrijke periode in mijn carrière voor me gaan staan en heeft opbouwende kritiek gegeven, waar ik iets mee kon. Daarna is het beter gegaan. Sindsdien hebben we contact gehouden.”

Van Hanegem, die Wijnaldum voor wedstrijden vaak berichtjes stuurt, is blij om te zien dat de naam Wijnaldum tegenwoordig ook in het Nederlands elftal als een van de eerste op het opstellingenformulier wordt gezet. ,,En hij doet het geweldig.”

Wijnaldum blijft vanavond in Rotterdam slapen. Morgen vliegt hij weer naar Noord-Engeland, om aan te sluiten bij zijn club Liverpool.

