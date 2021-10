Wijndal vindt niet dat Cluj een Jut en Jul-tegenstander is

Owen Wijndal maakt zich met AZ op de het donderdagse treffen in de Conference League tussen zijn club en het Roemeense Cluj. Op voorhand niet het meest aantrekkelijk affiche, zeker in vergelijking met de tegenstanders die de andere Nederlandse clubs treffen.

Ajax speelt vanavond in de Champions League tegen Borussia Dortmund, Vitesse ontvangt Tottenham Hotspur en Feyenoord speelt in de Kuip tegen Union Berlin terwijl PSV de degens kruist met AS Monaco. ,,Toch staat Cluj bovenaan in Roemenië, ze zijn vorig seizoen kampioen geworden en ze verloren afgelopen weekeinde pas hun tweede wedstrijd van dit seizoen in de competitie. Er is dus geen reden om hen te onderschatten. Ze zijn fysiek sterk en kunnen gemeen spelen. Overtredinkjes maken bijvoorbeeld. Ze doen er alles aan om te winnen.

Quote Ik ben echt een fan van Jordy Clasie Owen Wijndal Het zijn de eerste wedstrijden in de Conference League sinds bondscoach Louis van Gaal de kracht van de competitie aan de kaak stelde in een persconferentie. Van Gaal vindt de Conference League maar een Jut en Jul-competitie. ,,Zei de bondscoach dat?”, Wijndal zich onwetend. ,,Ik denk niet dat het zo is. We hadden natuurlijk liever in de Europa League gespeeld. Dan krijg je nog betere tegenstanders. Maar in de Conference League doen clubs ook alles voor een overwinning.”

Met vier overwinning op rij heeft AZ de vorm weer te pakken na een teleurstellend begin van het seizoen. Ook aanvoerder Wijndal begint steeds beter te draaien. ,,Ik haal weer een aardig niveau. De samenwerking met Jesper Karlsson gaat goed. Dat hebben we vorig seizoen ook wel bewezen vind ik. De klik tussen ons is eigenlijk nooit echt weggeweest.”

Teun Koopmeiners

Wijndal geniet nog van een andere medespeler in het bijzonder. ,,Ik ben echt een fan van Jordy Clasie! Hij kan eigenlijk alles. Hij kan verdedigen, hij kan aanvallen en hij kan passen. Het was misschien even zoeken op het middenveld nadat Teun Koopmeiners weg is gegaan maar nu staat het goed.”

Afgelopen weekeinde werd Wijndal nog voortijdig naar de kant gehaald door trainer Pascal Jansen. ,,Uit voorzorg”, aldus de elfvoudig international die zegt volledig fit te zijn nadat een forse blessure de start van het seizoen en de voorbereiding erop in de war schopten. ,,In het kader daarvan snap ik wel dat de trainer me eruit haalde. We stonden toch ruim voor en het is toch een zware periode geweest.”

