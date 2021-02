Wil Schmidt soms dat PSV-spelers straks lekker fit op vakantie kunnen?

Ik kreeg de laatste tijd een beetje het idee dat er niet meer kritisch naar PSV mocht worden gekeken. Alsof we allemaal stilletjes hopen dat Roger Schmidt het alsnog op de rit krijgt en dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen. Het was allemaal niet makkelijk voor Schmidt, hoorde ik. Hij sprak Engels en kon zich niet zo duidelijk maken als in het Duits. Zijn spelers konden niet uitvoeren wat hij voor ogen had. Dan had hij al die miljoenen anders moeten uitgeven, dacht ik dan.