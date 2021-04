Willem II-captain na zege voor publiek: ‘Voelde als een vol stadion, prachtig’

In de slotfase kwam Willem II nog even in de problemen, maar RKC maakte geen gelijk meer. ,,De tweede goal viel niet, dan wordt het nog lastig in de slotfase”, vertelde de centrale verdediger. ,,We zijn nog niet veilig, maar dit is wel een cruciaal duel. Ik ben heel blij.”



Ook middenvelder Vurnon Anita van RKC Waalwijk had, ondanks de nederlaag, genoten van de fans op de tribune. ,,Het was heerlijk, het brengt wat meer leven in het spel. Hopelijk kunnen we het zo voortzetten.”