Willem II-captain Peters hoopt op Europees avontuur mét fans: ‘Mede dankzij hen bereikt’

Daags na het nieuws dat Willem II de tweede voorronde van de Europa League mag spelen, is er bij Peters geen sprake van een jubelstemming. Blij is hij wel, maar door de omstandigheden is van feestvreugde geen sprake. ,,Natuurlijk was het wel even spannend, maar er zijn belangrijkere zaken", aldus de aanvoerder van de Tricolores. ,,Het is wel fijn dat dit goede seizoen niet afgesloten werd zonder prijsje.”