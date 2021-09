Willem II - FC Groningen

PSV tegen Feyenoord: vergroot­glas Louis van Gaal ligt op Joël Drommel en Justin Bijlow

12:04 Voor PSV is het morgen de derde topwedstrijd in een week, voor Feyenoord een test voor het optimisme onder de nieuwe trainer. En ook bondscoach Louis van Gaal heeft belangen bij de kraker in het Philips Stadion. Hij weegt zowel bij PSV als bij Feyenoord kandidaat-Oranje-internationals.