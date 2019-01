Willem II in absolute slotfase onderuit tegen reserves Borussia Dortmund

LIVE | PSV loopt via doelpunten van Piroe en Pereiro in slotfase weg bij Club Brugge

14:26 Donyell Malen vervangt in Doha in het oefenduel van PSV met Club Brugge de afwezige Hirving Lozano. Dat deed hij ook in het begin van het seizoen, toen Lozano in verband met het WK ontbrak. Érick Gutiérrez heeft zijn plek in de formatie van Mark van Bommel vastgehouden. PSV en Club Brugge spelen drie keer dertig minuten tegen elkaar. De verwachting is dat er tussen de helften door veel wissels zullen plaatsvinden. Volg het duel hier live.