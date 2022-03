Willem II-leiding grijpt snoeihard in: Fred Grim ontslagen, Joris Mathijsen op non-actief

Hoewel het spel tegen de Friezen beter was dan in de weken daarvoor, was het optreden en puntje tegen de Friezen dus niet genoeg om Grim te redden. Hij wordt afgerekend op het feit dat Willem II slechts één van de laatste achttien competitieduels wist te winnen. Of er nog meer stafleden vertrekken (zoals assistent Denny Landzaat, die met Grim meekwam) is niet bekend, zoals ook nog niet duidelijk is wie het al dan niet voorlopig overneemt.