Willem II naar kwartfinales na makkelijke zege op AFC

Jordi Cruijff: Mijn vader had de Arena prachtig gevonden

20:38 Jordi Cruijff heeft voor de eerste keer sinds de naamswijziging een bezoek gebracht aan de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De zoon van de wereldberoemde nummer 14 was diep onder de indruk. Overal in het stadion van Ajax zag hij zijn in 2016 overleden vader terug. ,,Ik weet zeker dat hij dit geweldig had gevonden’', liet Jordi Cruijff (44) weten op de website van de Amsterdamse club.