Willem II-speler test positief op coronavirus: ‘Geen klachten of symptomen’

,,Selectiespelers, stafleden en overige medewerkers van Willem II worden volgens protocol wekelijks preventief getest. De test waarna deze speler een positieve uitslag kreeg vond maandagmiddag plaats. Er is vervolgens geen contact geweest tussen hem en overige personen binnen de organisatie. De speler is per direct in thuisquarantaine gegaan en de situatie van de persoon in kwestie wordt volgens protocol door de club nauwlettend in de gaten gehouden. Daarmee volgt Willem II de strikte richtlijnen om het Koning Willem II Stadion en de trainingsfaciliteiten zo veilig mogelijk te houden.”



Aanvankelijk deed het verhaal de ronde dat drie spelers van Willem II met het virus besmet zouden zijn. Behalve Kabangu werden de namen van Connor van den Berg en Rick Zuijderwijk genoemd. Dat tweetal kreeg groen licht na een nieuwe test. Dat gold niet voor de buitenspeler. Van den Berg en Zuijderwijk sloten halverwege aan voor de training. Daarna bevestigde Willem II dat een speler positief getest had op het virus.