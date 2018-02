Willem II wil via Roda JC naar halve finale KNVB-beker

Videoarbiter zorgt voor verwarring in de Kuip

0:21 De trainers Phillip Cocu en Giovanni van Bronckhorst vinden dat de videoarbitrage wel wat sneller en duidelijker kan. Feyenoord vierde in de gewonnen bekerwedstrijd tegen PSV (2-0) uitgebreid een doelpunt van Nicolai Jørgensen, maar toen de bal al weer op de middenstip lag, kwam de videoarbiter in actie. Na het terugkijken van de tv-beelden adviseerde hij scheidsrechter Pol van Boekel, bijna 1,5 minuut nadat Jørgensen de bal over PSV-keeper Jeroen Zoet had gestift, om de treffer af te keuren vanwege buitenspel.