Willem van Hanegem troost Feyenoorders: ‘Het beste medicijn is nu lekker kampioen worden’

Feyenoord verloor donderdagavond pas in de verlenging van AS Roma in de kwartfinale van de Europa League in het sfeervolle Stadio Olimpico in Rome. In de AD Willem & Wessel podcast wordt aan nazorg gedaan en geeft Willem van Hanegem zijn mening over de wedstrijd.

Feyenoord speelde volgens van Hanegem niet eens onaardig maar het zat er toch niet in. ,,Uiteindelijk waren wij nog niet toe aan het irriteren, aan het boevengedrag van Roma. We misten nog wat van die boeven.” Hij miste wat gif. Spelers zoals Henk Fraser en John de Wolf had hij wel willen zien in dit Feyenoord.

Van Hanegem had dat gebrek aan gif, wat de doorslag misschien wel gegeven heeft, vorige week in de heenwedstrijd in de Kuip bij AS Roma wel gezien. ,,Toen kon je al wel zien dat zij dat meer hadden en dat het heel lastig zou worden deze week.”

Maar een aantal lichtpuntjes zag de oer-Feyenoorder wel. ,,Quilindschy Hartman speelde heel goed, vooral als je kijkt naar zijn jeugdigheid en dat hij zo vroeg al geel had.” Het centrale duo speelde ook overtuigend vond hij, maar voorin waren spelers soms iets te veel met zichzelf bezig. En om een geweldig team te zijn waarin iedereen functioneert moet je juist niet met jezelf bezig zijn, is de levensles van Willem van Hanegem van deze week. Daarom zit er voor Feyenoord niets anders op dan 'gewoon’ kampioen te worden. Dat is in zijn ogen het beste medicijn om het chagrijn van de Europese uitschakeling weg te spoelen.

AZ wél naar halve finales

AZ bereikte wel de halve finale, die van de Conference League en kreeg daar ook alle lof voor. Van Hanegem was er tijdens de wedstrijd niet zeker van dat AZ het ging redden. De hoeveelheid gemiste kansen deed hem vrezen voor een tegenstoot die alles in het honderd zou laten vallen.

Maar AZ trok plaatsing voor de volgende ronde via strafschoppen over de streep, met dank aan een aantal uitstekend spelende individuen. ,,Die linksback, Kerkez, dat is toch zo’n lekkere speler. Die gaat er altijd vol voor.” Zo sprak van Hanegem zijn waardering uit voor de inzet van de Hongaarse back van AZ. Ook de keeper stopte de, misschien wat zwak ingeschoten, penalty’s van Anderlecht goed en zo kan AZ historie gaan schrijven in de Conference League.

Strijd om plek 2 tussen PSV en Ajax

Er wordt ook vooruitgekeken in de podcast. De strijd tussen PSV en Ajax aanstaande zondag is dé voorbode voor een spannende slotfase van de eredivisie met plaats twee als hoogste doel. Van Hanegem weet nog niet wie hij favoriet vindt voor die tweede plaats.

Ajax is heel erg in paniek omdat ze Edson Álvarez missen, terwijl de Mexicaan volgens van Hanegem nu niet al te vaak dingen laat zien waarvan hij ondersteboven raakt. Maar PSV speelt af en toe vijf minuten zeer aardig voetbal, maar verder is het vaak heel mager. Dus wie tweede wordt? Aan die voorspelling durft Van Hanegem zich nog niet te wagen.

Volledig scherm Willem van Hanegem en Wessel Penning. © Pim Ras, DPG Media