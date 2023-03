Wim Jonk tekent ondanks bestuurscrisis bij in Volendam: ‘Ik wil doorpakken’

Bij Volendam, dat vorig seizoen na dertien jaar terugkeerde in de eredivisie en daarin nu op de veertiende plaats staat, rommelt het al geruime tijd vanwege een verschil van inzicht tussen het bestuur en de raad van commissarissen. Dat ging onder meer over de beoogde aanstelling van Keje Molenaar als vicevoorzitter, die door de rvc werd tegengehouden.

,,We zijn hier nog niet klaar", zegt Jonk op de site van FC Volendam. ,,Een van mijn doelstellingen was om het stadion weer vol te spelen. Dat is gelukt en dat voelt ontzettend goed. Het leeft in het dorp, kinderen gaan weer in het oranje naar hun favoriete club. Ik draag graag m’n steentje bij om door te pakken en van FC Volendam een volwassen eredivisieclub te maken. Ik ben ook trots dat iedereen, ook op de werkvloer, zich committeert aan onze nieuwe plannen.”