'WK 2010? Ik vond het EK van 2008 mijn beste toernooi'

Door Sjoerd Mossou



,,We hadden nooit een vergunning, maar als Oranje speelde, zetten we gewoon zelf de hele straat af. De grootste televisie stond dan midden in de Vijgenboomstraat, met van die oranje plastic zeilen eroverheen gespannen. Zaten we met de hele buurt buiten naar een EK of WK te kijken. Ja, dat waren de mooiste zomers van mijn jeugd. Daar heb ik, denk ik, geleerd hoeveel Oranje in Nederland betekent.’’



Terwijl Wesley Sneijder in de lobby van het Grand Hyatt-hotel in Doha zit te vertellen over zijn jeugdherinneringen in Ondiep, Utrecht, razen iets verderop een stel steenrijke Arabieren voorbij op hun jetski’s. Hij blikt pal aan de Perzische golf terug op tien momenten. Een virtuele wereldreis.