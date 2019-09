Woedende Roda JC-fans jagen De la Vega stadion uit

Keuken Kampioen Divisie Filipovic schiet NAC in extremis naar koppositie

22:29 Met een goal in extremis hielp Adrija Filipovic NAC vanavond aan de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie. De Kroaat maakte drie minuten in blessuretijd de enige treffer in de uitwedstrijd tegen TOP Oss: 0-1.