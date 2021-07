Wonderdokter in De Kuip? Ook Arne Slot zal tegen de beperkingen van Feyenoord aanlopen

Door Mikos Gouka



Arne Slot begint al met zijn hoofd te schudden als de vraag nog niet eens is afgemaakt. Nee, na de komst van Alireza Jahanbakhsh en een centrale verdediger (de Oostenrijker Gernot Trauner lijkt de voornaamste kandidaat), is de selectie van Feyenoord niet compleet. Verre van zelfs. Die indruk was misschien een beetje ontstaan toen technisch directeur Frank Arnesen tijdens het trainingskamp in het Oostenrijkse Schruns vertelde dat de naam Sam Lammers wel was gevallen in de Kuip, maar dat Slot tegen de Deen had gezegd aan de slag te gaan met Róbert Bozeník en Naoufal Bannis.