Wordt overenthousiaste Pedersen eerste Feyenoorder die tegenover ‘Ajacied Berghuis’ staat?

Door Mikos Gouka



De kans dat Marcus Pedersen straks de eerste speler van Feyenoord is die in wedstrijdverband tegenover Steven Berghuis zou kunnen staan? De 20-jarige rechtsback heeft geen idee. Dat de aanvoerder van Feyenoord graag naar Ajax verkast, het lijkt hem te zijn ontgaan. En dat Oranje op 1 september in Oslo in het Ullevaal Stadion tegenover Noorwegen staat? Ook daar is Pedersen niet van op de hoogte. ,,Ik speel ook nog in het nationale elftal onder 21 jaar’’, zegt Pedersen. ,,Of ik snel debuteer in de nationale ploeg of dat het nog even duurt, we zien het wel.’'