Wordt Van Dijk ook de FIFA-speler van het jaar? ‘Ik heb meer met teamprijzen’

Door Mikos Gouka



Europa is veroverd, nu is het tijd voor de hele wereld. Virgil van Dijk moet maandag in Milaan tijdens het door Ruud Gullit gepresenteerde FIFA-voetbalgala nogmaals Lionel Messi en Cristiano Ronaldo verslaan, om zich ook te mogen kronen tot de beste voetballer op aarde. Zijn twee concurrenten zijn iconen, werden als kind al beschouwd als de crème de la crème van het voetbal. De Brabander debuteerde pas als 24-jarige in het Nederlands elftal, nadat de grote clubs in de eredivisie hun neus voor hem hadden opgehaald.