Wordt ‘verrader’ Seuntjens de promotieheld van De Graafschap? ‘Ik wil de club in eredivisie achterlaten’

Samenvatting Geëmotio­neer­de Robben beleeft op Drentse nepkorrels zijn fijnste momenten sinds zijn terugkeer bij FC Groningen

9 mei Voor het eerst in zijn voetballeven op kunstgras toonde Arjen Robben met twee fraaie assists weer vlagen van zijn klasse. Daarmee was hij na maanden van mineur zo extreem gelukkig, dat het hem even te veel werd. ,,Ik kom gewoon van ver. Dan doet het me veel.’’