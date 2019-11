Wormuth voelt zich niet aangesproken door Van Bastens ‘Sieg Heil’

Wormuth windt zich een dag later nog altijd niet op over de opmerking van Van Basten. „Hij belde me midden in de nacht op en zei dat het een slechte grap was. Hij had het gezegd omdat het Duits van Hans Kraay zo slecht is en dat het niet om mij ging. Prima, ik heb in het Nederlands geantwoord dat ik me niet aangesproken voel. Het is okay voor mij, ik zie geen enkele connectie tussen zijn woorden en mezelf.”



Van Basten maakte de opmerking zaterdagavond voor de wedstrijd tussen Ajax en Heracles. Kraay had Wormuth live op Fox Sport in het Duits geïnterviewd, Van Basten zat in de studio en bespotte het slechte Duits van de interviewer door te reageren met ‘Sieg Heil’. Dat zorgde meteen voor een hoop verontwaardiging op social media. De analist bood meteen zijn excuses aan, maar het kwaad was al geschied.

Quote Soms schiet je raak, soms mis, maar als je mis schiet, betekent dat niet dat je een slecht mens bent. Marco van Basten

Live

„Het stomme is dat ik voor het interview tegen Hans zei: laten we het in het Nederlands of Engels doen”, zegt Wormuth. „We zijn in Amsterdam, niet iedereen kan Duits en het is live op televisie. Hans vond dat prima, maar begon tot mijn verrassing toch in het Duits, dus ik viel even stil na zijn eerste vraag. Maar goed, daarna ben ik door gegaan in het Duits. Ik hoorde pas na de wedstrijd dat er iets was voorgevallen.”

Wat de trainer ervan vindt dat Van Basten de woorden in zijn mond neemt, laat hij in het midden. „Voor mij is het nu klaar, daar wil ik het niet over hebben”, zegt Wormuth, die de excuses van de oud-topspeler accepteerde. „Het is de uitdaging van Marco, niet die van mij. Ik sta hier verder buiten.”

Duitse media

Dat de Duitse media het massaal oppakken, zag de trainer zondagmorgen ook. Bild en Welt reppen over een ‘schandaal’, Der Spiegel schrijft dat Van Basten een grote man was op het voetbalveld, maar een verkeerde afslag heeft genomen met ‘een nazigroet richting de Duitse coach Frank Wormuth’. De trainer is niet verrast door de ophef in zijn vaderland: „In Duitsland kun je vanwege de geschiedenis echt geen ‘Sieg Heil’ zeggen. Daarom pakken ze het groots op.”