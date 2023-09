Wout Weghorst gepikeerd over kritiek: ‘Het is niet allemaal positief wat er wordt gezegd, toch?’

Wout Weghorst was vanavond in Dublin de matchwinner voor Oranje met zijn zevende goal in 25 interlands. ,,Voor ons is dit een hele belangrijke geweest. We wisten vooraf wat ons te doen stond: twee keer winnen. Dat is gelukt.”

Weghorst was in zijn interview bij de NOS duidelijk niet blij dat hij op de bank moest beginnen, nadat hij afgelopen donderdag tegen Griekenland (3-0) nog scoorde als basisspeler. ,,Natuurlijk zat ik me te verbijten in de eerste helft. Na rust zijn we beter aan het voetballen toegekomen in een ander systeem, maar hebben we ook meer duels gewonnen. Vanuit de tweede bal konden we beter doorvoetballen”, zei Weghorst, die tien minuten na rust scoorde na fraai werk van Frenkie de Jong en Denzel Dumfries. ,,Zo’n snelle goal geeft natuurlijk ook vertrouwen en dat was te zien aan ons spel. Of dat ook aan die systeemwissel lag? Dat weet ik niet. Ik vond het tegen Griekenland in het andere systeem ook overtuigend. We moeten flexibel zijn en meerdere systemen kunnen spelen. Deze week blijkt dat we op verschillende manieren moeten kunnen spelen en dat we dat ook kunnen. Dat is alleen maar goed in het hedendaagse voetbal, denk ik.”

Weghorst was een beetje geagiteerd en kortaf in zijn interview. ,,Of ik het snapte dat ik niet speelde? Ik was wel verrast dat ik niet speelde, dat zeker. Natuurlijk baalde ik daarvan. Nee, er is niet meer bewijsdrang dan normaal dan, dat heb ik altijd”, zei Weghorst, waarna hij zijn fraaie goal nog even bekeek. ,,Een fantastische bal van Frenkie. Dat was in de bespreking vooraf al naar voren gekomen, dat daar kansen lagen met zo’n bal over hun verdediging heen. Ik denk dat we daarna het Ierse publiek stil hebben gespeeld. Je ziet dat we in de eerste minuten het Ierse publiek uitnodigen om heel fanatiek mee te leven door voor onze eigen doel op te bouwen. Daar moeten we wel echt lering uit gaan trekken. Dat deden we in de tweede helft beter en dan krijgen we zo’n stadion wel rustig.”

Weghorst was duidelijk wat gepikeerd over opmerkingen over hem op sociale media. Zeker in zijn periode bij Manchester United vorig seizoen, waar hij slechts twee keer scoorde in 31 duels, kreeg hij veel kritiek over zijn vele gemiste kansen. ,,Natuurlijk hoor en lees je alles, daar kom je bijna niet meer omheen tegenwoordig. Wat ik daarmee bedoel? Nou, dat is niet altijd positief toch? Ik heb niet de behoefte om daar verder echt over uit te wijden. Ik denk dat inmiddels ook wel duidelijk mag zijn dat het in het hedendaagse voetbal ook gaat om hard werken voor het team en de juiste mentaliteit. Ik denk dat dat ook een kwaliteit is.”

Weghorst werd na afloop in de kleedkamer nog even in het zonnetje gezet. ,,Vanavond was mijn 25ste interland, waarvoor ik zojuist de zilveren schaal heb gekregen. Dat was een heel mooi moment voor mij. We zijn ook echt wel hard geweest vandaag in de kleedkamer, maar dat was een mooi moment met deze groep. Ik voel op dit moment in mijn loopbaan ook dat ik steeds meer van waarde kan zijn voor het Nederlands elftal. Ik ben blij dat ik dat afgelopen week twee keer heb kunenn laten zien.”

Virgil van Dijk: ‘Zo'n start mag niet gebeuren’

Virgil van Dijk wil - ondanks dat hij beaamt dat de eerste 25 minuten van het Nederlandse elftal zwaar ondermaats waren - vooral naar de positieve punten kijken na de krappe 1-2 overwinning op bezoek bij Ierland. De aanvoerder van Oranje is blij dat er een grote stap richting kwalificatie voor het EK is gezet.

Het Nederlands elftal kwam zwak uit de kleedkamer en een minuut na het beginsignaal was er al een eerste grote kans voor Ierland. Direct daarna gaf Oranje een strafschop weg nadat de bal vanuit een corner op de arm van Van Dijk was beland.

,,Ik denk dat we niet allemaal scherp waren aan het begin en dan gebeurt dat de eerste 25 minuten", steekt Van Dijk van wal bij de NOS. De centrumverdediger zag dat zijn ploeg de controle daarna wél had, maar de grote vraag is hoe het mogelijk is dat Oranje zo slecht aan de wedstrijd begon. ,,Dat is een goede vraag. Dat mag niet gebeuren, dat is duidelijk. Het gebeurt wel, dat moet beter.”

De drie punten en de getoonde veerkracht bezorgen de 32-jarige mandekker toch een tevreden gevoel. ,,Ik kijk vooral naar het positieve vandaag. We hebben een manier gevonden om te winnen met veel strijd. Daar ben ik wel trots op moet ik zeggen. Het hoeft niet altijd even mooi. De passie en de strijd die we hebben getoond in de tweede helft hoort ook bij voetbal.”

Oranje lijdt veel balverlies

In de eerste 25 minuten werd er geregeld balverlies geleden op de eigen helft. ,,Ze gingen vol één-op-één en dan moeten we proberen de vrije man proberen te zoeken en die moet vrij komen. Na 25 minuten pas vinden we ons ritme een beetje en beginnen we dominanter te worden", aldus Van Dijk, die niet van mening is dat er per se vaker voor de lange bal gekozen had moeten worden. ,,Nee, ik denk het niet. We hebben de spelers om het goed te kunnen uitvoeren. Vandaag ging het aan het begin niet goed, dat is de realiteit.”

Toch is de conclusie van de zondagavond in het Aviva Stadium: ,,Het is een goede overwinning, een goede stap naar het EK, daar gaat het om. We hebben een goede stap gezet deze week, ik ben vooral trots op de manier waarop. De trainer en de staf zullen de verbeterpunten ook zeker laten zien en daar gaan we richting de volgende wedstrijden aan werken, maar zes punten na een mindere periode in juni, daar ben ik heel trots op. “

Programma finale Nations League

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Dit is de stand in de groep van Oranje voor de EK-kwalificatie

