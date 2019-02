Wouter Gudde: ‘Ga niet als olifant door porseleinkast bij FC Groningen’

Door Sander de Vries Gudde volgt na dit seizoen Hans Nijland op, die 22 jaar lang directeur was bij FC Groningen. ,,Met het vertrek van Hans gaat er enorm veel voetbalkennis verloren”, aldus Gudde. ,,Het betekent ook dat er 22 jaar op dezelfde manier werd gewerkt. Ik ga eerst een analyse maken van de club: hoe wordt hier gewerkt, waar willen we naartoe? Dat doe ik niet als door een olifant door de porseleinkast te gaan. Eerst wil ik vooral goed observeren en veel praten.” De Schiedammer begint vanaf volgend seizoen aan zijn nieuwe baan in het noorden, nadat hij de afgelopen negen met succes jaar bij Excelsior werkte. Hij begon op de commerciële afdeling tijdens zijn actieve carrière als voetballer, werd er later medewerker en was de afgelopen jaren directeur.

Rotterdamse jongen

De doelstelling van Gudde is helder: hij wil Groningen terugbrengen naar de subtop van de eredivisie. Zowel in sportief als financieel opzicht. ,,De laatste jaren is hier iets te veel verloop geweest van trainers, technisch directeuren, in de scouting en de opleiding”, weet Gudde. ,,Ik wil op technisch vlak stabiliteit terugbrengen en de voetbalvisie die er nu is nog breder uitdragen, om ervoor te zorgen dat er vanaf de jongste jeugd tot het eerste elftal hetzelfde wordt gedaan. Op financieel vlak is er een exploitatietekort. Dat moeten we minimaal beheersbaar maken.”