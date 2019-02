Wouter Gudde volgt Hans Nijland op bij FC Groningen

,,Ik heb mijn ambities nooit onder stoelen of banken gestoken, maar ben in mijn keuzes altijd wel kieskeurig geweest’', zegt Gudde. De zoon van KNVB-directeur Eric Gudde voetbalde zelf voor Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk en Excelsior. De verdediger stopte in 2011, op 26-jarige leeftijd, al met voetballen en ging bij Excelsior verder in de commercie. ,,Natuurlijk is het moeilijk om Excelsior te verlaten, zeker gezien de ambities van de club om middels de stadionontwikkeling door te groeien tot een stabiele eredivisieclub. Uiteindelijk heb ik voor mijn eigen ambities gekozen.’’

Nijland stopt in de zomer bij FC Groningen, waarbij hij al sinds juni 1996 werkt. De 58-jarige Noord-Hollander begon als commercieel manager, maar werd al een half jaar later benoemd tot algemeen directeur. Nijland is de langstzittende bestuurder in het betaalde voetbal. Onder zijn leiding verhuisde Groningen in 2006 naar een nieuw stadion en werd in 2015 de KNVB-beker veroverd. ,,Het is de moeilijkste beslissing geweest die ik in jaren heb genomen, maar mijn gevoel zegt dat ik dit moet doen’', zei Nijland toen hij in november zijn vertrek aankondigde. ,,Ik denk dat het voor FC Groningen heel goed is dat er na bijna 23 jaar iemand anders komt die de kar gaat trekken.”