Wouter Gudde: ‘We kunnen afwachten of knokken, wij kiezen het tweede’

Door Sander de Vries



Een financiële schade van 5 miljoen euro, die volgend seizoen per thuisduel zonder publiek oploopt met 4 ton en 11 mensen die gisteren hun baan verloren. Dat is schrikken.

Wouter Gudde: ,,Ja. Maar de situatie is nu eenmaal zoals-ie is. Het is heel simpel: we hebben hulp nodig. Maar dan moet je eerst kijken wat je zelf kunt doen. Snijden in de kosten, in ons geval. We brengen collectief een loonoffer, dekken het voorlopige tekort met 2,5 miljoen uit ons investeringsfonds, zien af van gerealiseerde bonussen en nemen afscheid van 11 mensen. Door dat laatste was het gisteren een heel zware dag. Maar het is noodzaak om door deze crisis te komen.”

Verwacht jij dat andere clubs volgen na jullie bericht?

,,Ik ben in de veronderstelling dat heel veel clubs in de problemen zitten. Kijk alleen naar alle campagnes die nu worden opgezet. Maar vooropgesteld: dit is geen wedstrijd wie als eerste met een persbericht naar buiten komt. Het gaat om de gezondheid van de hele branche betaald voetbal.”

,,Ik heb ook bij Excelsior gewerkt. Bij zo’n club kun je moeilijk afscheid nemen van kantoorpersoneel, want daar werken maar 12 of 13 mensen. Zo’n club moet dus misschien noodgedwongen het spelersbudget verminderen. Bij FC Groningen is de afgelopen jaren niet fors geïnvesteerd in spelers. Maar wij kiezen nu wel voor een strategie waarin we proberen sportieve continuïteit te garanderen. Dat is in onze bedrijfstak eigenlijk hetzelfde als financiële continuïteit. Want anders bungel je onderin, verlies je nog meer sponsoren en supporters met alle gevolgen van dien.”

Clubs houden aan de ene kant hun hand op voor overheidssteun. Maar aan de andere kant wordt nog wel in spelers geïnvesteerd. Begrijp je dat dit schuurt vanuit maatschappelijk perspectief?

,,Ik snap heel goed dat mensen, zeker als ze wat verder van het voetbal staan, zo denken. Dat heeft met het imago van het voetbal te maken. Dat draaien we niet zomaar om, maar het minste wat we kunnen doen is transparant zijn. Het algemene beeld is dat nagenoeg alle voetballers enorm veel geld verdienen. Dat is echter bij lang niet alle clubs het geval. Bovendien moeten wij niet vergeten wat we in de kern zijn: een voetbalclub. Voor elke club is het belangrijkste vliegwiel toch de 11 mannen die achter een bal aanrennen. Zij bepalen uiteindelijk alles: de transferwaardes, maar ook de inkomsten van sponsoren, supporters en tv-gelden.”