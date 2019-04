Wüst en Dumoulin luiden definitieve Leeuwinnen-selectie in

Door Tim Reedijk



Cheyenne van den Goorbergh (FC Twente) en Aniek Nouwen (PSV) waren er de afgelopen oefenstage – met twee overwinningen op Mexico (2-0) en Chili (7-0) – nog bij, maar zij werden in een individueel gesprek met Wiegman op de hoogte gesteld van het feit dat zij op de stand by-lijst staan voor het WK.



Zij waren dan ook niet bij het feestelijke moment even later. De geblesseerden Stefanie van der Gragt (FC Barcelona) en Victoria Pelova (ADO Den Haag) werden met een videoverbinding ingebeld en mochten het feestje zo ‘live’ aanschouwen. ,,We wilden er een feestelijk moment van maken”, aldus Wiegman. ,,We hebben een startfilmpje voor het WK gemaakt met daarin spelers en andere topsporters die behoorlijk goed hebben gepresteerd. Zoals? Ireen Wüst, Tom Dumoulin. En verder blijft het lekker bij ons.”