Xavi Simons en Patrick van Aanholt over Messi, hun vriendschap, Oranje en de toekomst bij PSV

Erwin van de Looi hoopt op coulance voor EK Jong Oranje, want wéér botsen de belangen met het grote Oranje

Bondscoach Erwin van de Looi wil Jong Oranje achterlaten met Europees goud. Net als in 2021, toen Nederland het EK speelde, kunnen promoties naar het grote Oranje die aspiraties echter dwarsbomen. Over zijn bekende lot en de afwegingen die daar over drie maanden bij komen kijken.