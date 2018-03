Younes hoeft zich niet meer te melden bij eerste elftal

De beslissing werd genomen na gesprekken met directeur spelersbeleid Marc Overmars en trainer Erik ten Hag. ,,Wij hebben nog 6 wedstrijden te spelen en daar wil ik alleen spelers bij hebben die 100% gemotiveerd zijn'', aldus Ten Hag. ,,Er is gedurende dit seizoen veel gebeurd met en rondom Amin, dat zal ongetwijfeld meespelen. Maar hij geeft ons niet het gevoel dat zijn aandacht volledig bij Ajax is. Marc en ik hebben hem vandaag meegedeeld dat hij de resterende weken van dit seizoen bij Jong Ajax traint.”



Bij het tweede elftal van Ajax komt de Duitser overigens niet meer in actie. De aanvaller heeft te veel wedstrijden in Ajax 1 gespeeld, waardoor hij niet meer speelgerechtigd is in de Jupiler League.



Dit betekent einde verhaal voor de 24-jarige flankspeler. Younes' contract loopt na dit seizoen af, en het heeft er alle schijn van dat hij voor Napoli gaat spelen. Hoewel deze transfersoap nog niet zijn laatste aflevering heeft gehad, want Younes ontkent te hebben getekend voor de Italiaanse club.



Vorige zomer maakte Younes deel uit van de Duitse selectie die in Rusland de Confederations Cup won. Ook in november riep bondscoach Joachim Löw de aanvaller nog op voor interlands. Nu Younes tot de zomer niet meer in het eerste elftal van Ajax speelt, lijkt hij het WK in Rusland te kunnen vergeten.