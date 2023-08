Zaakwaarnemer Simon Cziommer: ‘Ik heb bij Ajax met Sven Mislintat gesproken over Wout Weghorst’

Polls | Wie pakt de titel, welke spits scoort het vaakst en wie haalt de Kerst niet?

Het nieuwe seizoen in de eredivisie is begonnen. Feyenoord hoopt de landstitel te prolongeren, drie nieuwkomers willen hun eredivisieverblijf met minstens een jaar verlengen en de spitsen hebben hun vizier op scherp gezet. Wat verwacht jij van dit seizoen? Stem mee in onze polls hieronder!