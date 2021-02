Zahavi, Danilo of Boadu: wie maakte het doelpunt van de week?

Assistent Pot terug op trainings­veld bij Feyenoord

26 februari Cor Pot is terug op het trainingsveld van Feyenoord. De trouwe assistent van Dick Advocaat ontbrak in de afgelopen periode vanwege een longembolie, maar liet vrijdag zijn gezicht weer zien. Het is nog onduidelijk of Pot zondag meegaat naar Alkmaar, waar Feyenoord vanaf 16.45 uur de uitwedstrijd tegen AZ speelt.