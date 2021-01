Zahavi kan tegen Feyenoord in voetsporen van Memphis treden, Stengs wint altijd van Ajax

StatistiekenMet behulp van de statistieken van Opta en Gracenote blikken we vooruit op de wedstrijden van dit weekeinde in de eredivisie. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de negentiende speelronde.

Heracles - FC Groningen (zaterdag, 16.30 uur)

• Heracles won zijn laatste twee eredivisieduels met FC Groningen. Slechts één keer boekten de Heraclieden een langere winstreeks op FC Groningen. In de periode 2010-2011 werd vier keer op rij gewonnen.

• Delano Burgzorg (22 jaar en 84 dagen op speeldag) scoorde in zijn laatste twee competitieduels en kan de jongste Heraclied worden die in drie opeenvolgende eredivisieduels scoort sinds Ninos Gouriye in 2012 (21 jaar, 266 dagen).

• Tomas Suslov kwam in 495 speelminuten dit seizoen tot veertien gecreëerde kansen, de laatste FC Groningen-speler met zoveel minuten en een beter gemiddelde in een seizoen dan de Slowaak (2,6 per 90 minuten) was Nick van der Velden in 2013/14 (2,9 gecreëerde kansen per 90 minuten).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van FC Groningen tegen Heracles Almelo. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Heracles Almelo tegen FC Groningen © AD

FC Utrecht - PEC Zwolle (zaterdag, 18.45 uur)

• PEC Zwolle won slechts één van zijn laatste elf eredivisie-ontmoetingen met FC Utrecht, een 4-3 thuiszege op 3 februari 2019. In die wedstrijd scoorde Mike van Duinen 2 keer voor PEC. Bij de bezoekers kregen Urby Emanuelson en Riechedly Bazoer de rode kaart.

• Reza Ghoochannejhad is dit seizoen topscorer van PEC Zwolle met zes goals, waarvan vier als invaller in zijn laatste twee duels. Ghoochannejhad scoorde zes keer in dertien duels voor Zwolle dit seizoen. Vorig seizoen maakte hij er zeven voor Zwolle in dertien duels. Ghoochannejhad is inmiddels Iraans topscorer in de eredivisie met veertig goals in totaal. Hij is Alireza Jahanbakhsh (39) voorbij gegaan. De laatste acht schoten op doel van Ghoochannejhad leverden zes doelpunten op. In deze reeks resulteerden alleen een penalty tegen PSV en een kopbal tegen Heracles niet in een goal.

• Othmane Boussaid (20 jaar en 329 dagen op speeldag) was in zijn laatste twee eredivisiewedstrijden telkens bij een doelpunt betrokken en kan de jongste FC Utrecht- speler worden die dat in drie duels op rij doet sinds Sébastien Haller (20 jaar, 329 dagen in 2015).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van PEC Zwolle tegen FC Utrecht. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van FC Utrecht tegen PEC Zwolle. © AD

Fortuna Sittard - VVV (zaterdag, 20.00 uur)

• VVV-topscorer Georgios Giakoumakis noteerde dit seizoen een Expected Goals-waarde van 14,4 terwijl de Griek al twintig keer tot scoren kwam, de grootste overprestatie van alle spelers in de competitie (+5,6).

• Alleen Georgios Giakoumakis schoot vaker op doel dit seizoen (30) dan Zian Flemming (29) van Fortuna Sittard. Flemming scoorde tot dusver zes keer dit seizoen.

• VVV boekte voor het eerst sinds februari 2008 twee opeenvolgende uitzeges in één eredivisieseizoen, de laatste keer dat het de Venlonaren drie keer op rij lukte om te winnen in een uitwedstrijd was in mei 1961.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van VVV tegen Fortuna Sittard. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Fortuna Sittard tegen VVV. © AD

Vitesse - RKC (zaterdag, 21.00 uur)

• Eerder dit seizoen (13 september 2020) won Vitesse met 0-1 bij RKC. In de eerste wedstrijd van Thomas Letsch als hoofdtrainer van Vitesse maakte Oussama Darfalou (45') het winnende doelpunt voor de Arnhemmers. RKC won slechts één van zijn 22 eredivisieduels met Vitesse. Op 15 maart 1992 werd in Arnhem met 0-1 gewonnen.

• Ondanks de nederlaag tegen VVV kan Vitesse tegen RKC nog steeds zijn hoogste puntenaantal na twintig eredivisieduels bereiken (alle seizoenen omgerekend naar driepuntensysteem). De club staat nu op 41 punten na negentien wedstrijden. in 1993/1994 en 2013/2014 had de club 41 punten na twintig duels.

• Slechts één van de laatste 38 schoten van een basisspeler van RKC in competitieverband leverden een treffer op, de strafschop van Anas Tahiri tegen Willem II; de laatste 38 doelpogingen die gelost werden door RKC-invallers leverden de Waalwijkers zes goals op.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van RKC Waalwijk tegen Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Vitesse tegen RKC Waalwijk. © AD

FC Twente - SC Heerenveen (zondag, 12.15 uur)

• SC Heerenveen is ongeslagen in de laatste vier competitieduels met FC Twente (W3, G1) en hield in drie van deze wedstrijden de nul. Heerenveen kwam in vier van de laatste acht bezoeken aan Twente in eredivisie-verband tot minstens drie treffers, waaronder in dit affiche vorig seizoen (2-3 zege).

• Luciano Narsingh wacht nog op zijn eerste assist voor FC Twente, maar gaf eerder 29 eredivisie-assists voor SC Heerenveen, allemaal onder Ron Jans.

• Mitchell van Bergen was dit seizoen direct betrokken bij een doelpunt tegen Ajax, PSV en Feyenoord (2 goals, 1 assist), maar is tegen de overige ploegen de speler met de meeste doelpogingen en gecreëerde kansen (53 – 31 schoten, 22 gecreëerde kansen) zonder tot een doelpunt of assist te komen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Heerenveen tegen FC Twente. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van FC Twente tegen Heerenveen. © AD

Feyenoord - PSV (zondag, 14.30 uur)

• Feyenoord bleef in de laatste twee seizoenen ongeslagen tegen PSV (W2, G2), PSV won in februari 2018 voor het laatst van Feyenoord in de competitie (1-3). De Rotterdammers wonnen acht van de laatste tien thuisduels met PSV in de eredivisie (V2), alleen van FC Groningen won Feyenoord sinds 2010/11 meer duels in De Kuip (9) dan van de Eindhovenaren (ook 8 tegen ADO, Heracles en PEC Zwolle).

• Steven Berghuis heeft zes duels op rij niet gescoord, sinds een doelpunt tegen VVV op 13 december 2020 (0-3 winst). Dit is zijn langste periode zonder eredivisiegoal sinds februari-maart 2018 (8). Berghuis scoorde vijf keer in 32 duels tegen de traditionele top-3. Vader Frank maakte in totaal zes goals tegen Ajax, Feyenoord en PSV in 38 duels.

• Eran Zahavi kan de tweede speler dit seizoen worden die in drie speelrondes op rij scoort voor PSV, na Donyell Malen in november. Zahavi kan de eerste PSV’er worden die scoort bij Ajax en bij Feyenoord in één eredivisie-seizoen sinds Memphis Depay in 2014/2015.

• PSV speelde dit seizoen 29 wedstrijden in alle competities. Eenmaal startte PSV in opeenvolgende duels met dezelfde basisopstelling. Op 22 november tegen FC Twente (eredivisie) en 26 november tegen PAOK (Europa League) trad PSV aan met dezelfde elf namen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van PSV tegen Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Feyenoord tegen PSV. © AD

Willem II - FC Emmen (zondag, 14.30 uur)

• Deze teams speelden tot dusverre vijf keer eerder tegen elkaar in de eredivisie. Dit leidde tot twee uitoverwinningen in het seizoen 2018/2019, tot twee thuisoverwinningen in het seizoen 2019/2020 en tot een 1-1 gelijkspel; aan de Oude Meerdijk eerder dit seizoen. Michael de Leeuw scoorde in drie van de vijf eredivisie-duels van FC Emmen met Willem II.

• Vangelis Pavlidis is dit seizoen topscorer van Willem II met zes goals. Vorig seizoen scoorde de Griek zes keer in zijn eerste zes duels en eindigde hij op elf goals in 25 wedstrijden. Pavlidis is met zes goals en drie assists de meest waardevolle speler van Willem II. Mike Trésor (2 goals, 6 assists) was bij acht doelpunten betrokken dit seizoen.

• FC Emmen verzamelde dit seizoen pas zes punten. Het laagterecord van een club in een héél seizoen is in handen van RBC (alle seizoenen omgerekend naar driepuntensysteem). In het seizoen 2005/2006 pakte de club uit Roosendaal in totaal slechts negen punten (W1-G6-V27). De laatste eredivisie-overwinning van Emmen dateert van 7 maart 2020, thuis tegen VVV-Venlo (3-0).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van FC Emmen tegen Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Willem II tegen FC Emmen. © AD

ADO Den Haag - Sparta (zondag, 16.45 uur)

• Eerder dit seizoen troffen deze teams elkaar in het toernooi om de KNVB-Beker. Sparta stond in blessuretijd met 0-1 voor en de tweede ronde leek nabij. In een uiterste poging stuurde ADO keeper Luuk Koopmans mee naar voren. Hij scoorde prompt en dwong daarmee een verlenging af. Daarin werd niet meer gescoord en ADO trok na strafschoppen aan het langste eind.

• ADO-aanwinst Bobby Adekanye (21 jaar, 347 dagen op de wedstrijddag) kan de jongste speler worden met speelminuten in de eredivisie, La Liga en de Italiaanse Serie A sinds Mido in 2004 (21 jaar, 209 dagen).

• Abdou Harroui wacht met zestien gecreëerde kansen dit seizoen nog steeds op zijn eerste assist, terwijl hij vorig seizoen met 28 gecreëerde kansen liefst acht keer aangever was; slechts één van die acht doelpunten werd echter door een huidig Spartaan gepromoveerd tot een doelpunt (Bryan Smeets, tegen Vitesse).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Sparta tegen ADO Den Haag. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van ADO Den Haag tegen Sparta. © AD

AZ - Ajax (zondag, 16.45 uur)

• AZ won de laatste drie eredivisieduels met Ajax, terwijl de Alkmaarders van de voorgaande twintig competitie-ontmoetingen met de Amsterdammers er ook drie winnend afsloten (G5, V12). De Alkmaarders wisten al 276 minuten de nul te houden tegen Ajax in de eredivisie, de laatste tegengoal van Ajax incasseerde AZ op 7 oktober 2018: Dusan Tadic was toen trefzeker.

• Sébastien Haller was in vijf eredivisieduels betrokken bij vijf doelpunten voor Ajax (2 goals - 3 assists). Alleen Dušan Tadic (49) en Klaas-Jan Huntelaar (39) scoorden vaker onder Erik Ten Hag in de eredivisie dan Haller (32).

• Teun Koopmeiners is dit seizoen topscorer van AZ met elf goals. Hij maakte tien van zijn elf doelpunten uit een standaardsituatie (5 uit strafschoppen, 2 uit vrije trappen en 3 uit cornersituaties). Met elf goals is Koopmeiners de meest scorende middenvelder van dit seizoen en tevens de meest scorende Nederlander (Henk Veerman ook 11).

• Calvin Stengs won al zijn drie eredivisiewedstrijden tegen Ajax. De enige andere spelers die minimaal drie eredivisieduels tegen Ajax speelden en ze allemaal wonnen zijn Vampeta (3 met PSV), DaMarcus Beasley (3 met PSV) en Gaël Kakuta (3 met Vitesse).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Ajax tegen AZ. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van AZ tegen Ajax. © AD