Zahavi na brute woningoverval weer terug in de basis bij PSV

Zahavi ging bij aankomst in Tilburg direct terug naar huis. De Israëlische international, dit seizoen goed voor tien doelpunten in de eredivisie, keerde dinsdag weer terug op het trainingsveld bij PSV. ,,Het was geen moeilijke beslissing, want het was zijn beslissing", zegt coach Roger Schmidt bij ESPN. ,,Zijn familie en hij willen terug naar het normale leven. Zijn familie is ook in het stadion. Hij is heel gemotiveerd en hij wil spelen. Het is een heel bijzondere situatie. Onze voetbalprofessionals zijn ook mensen. Het was een nachtmerrie voor hem, maar hij is er klaar voor.”