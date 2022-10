Zege van FC Utrecht op Sparta geeft Henk Fraser broodnodige lucht

De druk op Henk Fraser was groot, voorafgaand aan het duel van FC Utrecht tegen Sparta. Om die reden kwam de 3-1 overwinning tegen zijn oude club deze zondag als geroepen. De rust is weer enigszins terug in Galgenwaard.

Door Dennis van Bergen



Vrijwel negentig minuten aan een stuk had hij zijn stem schor geschreeuwd, Henk Fraser. Zelden zal een trainer van FC Utrecht zo vaak het tochtje hebben gemaakt van de dug-out naar de zijlijn. En vervolgens weer terug.

Maar nu, op het moment dat scheidsrechter Bas Nijhuis een einde maakt aan het treffen met Sparta, is er even een relax-momentje voor die zo geplaagde coach. Dankzij een 3-1 overwinning op zijn oude liefde hebben hij en zijn elftal zichzelf wat rust verschaft in een uiterst rumoerige periode in Galgenwaard.

Volledig scherm Anastasios Douvikas viert zijn goal (2-0). © ANP

Het is alsof de spanning op zijn rug verdampt als stoomwolkjes uit een fluitketel, zondagavond vroeg. Na twee kansloze nederlagen tegen PSV en AZ wist Fraser dat er voor hem nogal wat druk stond op de ontmoeting met Sparta. Al was het maar omdat zijn elftal ook voorafgaand aan die zeperds een verre van gedegen indruk maakte, enkele oplevingen daargelaten.



Zou Fraser dit elftal nog wel aan de praat krijgen in een seizoen, dat hij zelf onlangs nog treffend typeerde als ‘beroerd’? Die vraag leefde serieus bij een deel van de kritische Utrechtse achterban. In die zin kwam de zege op de Spangenaren als geroepen voor Fraser.

Volledig scherm Henk Fraser instrueert zijn spelers. © ANP

Een opnieuw fors op de schop gegooid FC Utrecht voetbalde verre van groots tegen Sparta, met name voor rust niet. Toch was de overwinning voor het dit seizoen zo zoekende elftal van Fraser terecht, temeer omdat de Rotterdamse club ditmaal niet bracht wat het de voorgaande competitieduels wel zo vaak liet zien.



Daishawn Redan, die verrassend in de basis startte, zorgde voor rust uit een voorzet van Taylor Booth voor de openingstreffer namens FC Utrecht. Na rust, toen een Spartaanse treffer van Sven Mijnans terecht vanwege hands was afgekeurd door de prima fluitende Nijhuis, waren het achtereenvolgens Tasos Douvikas en Sean Klaiber die de marge uitbouwden tot 3-0. De 3-1 van Joshua Kitolano kwam voor de Spangenaren vervolgens veel te laat. Veelzeggend: met de drie goals rekende FC Utrecht af met de vloek van Galgenwaard, waar de ploeg tot vandaag slechts tweemaal scoorde.



Vandaar de opluchting na afloop in het volle stadion. Bij Fraser voorop. Eindelijk heeft zijn elftal de fans vermaak geboden. Het verfijnen van het spel komt later wel, zal hij denken.

Bekijk hier de 3-0.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm FC Utrecht-trainer Henk Fraser. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.