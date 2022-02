Zeges voor Volendam en Emmen, VVV maakt indruk in Maastricht

Nummer twee FC Emmen had het in eigen huis lastig met Top Oss. Jari Vlak hielp de thuisclub net voor rust aan de 1-0, maar na tien minuten in de tweede helft was het weer gelijk via Jearl Margaritha. Dankzij gestuntel in de defensie van de ploeg uit Oss kreeg Reda Kharchouch in de 65ste minuut de bal zomaar voor zijn voeten. De spits twijfelde niet en haalde uit: 2-1. Oussama El Azzouzi tekende zes minuten voor tijd voor de beslissing: 3-1.