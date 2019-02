1

Er was iets meer dan een uur gespeeld, dinsdagavond op Old Trafford. Kylian Mbappé keek eens rond en schatte alvast zijn kansen in. Tegenstander Manchester United was aan het aanvallen bij het doel van Paris Saint-Germain. Een meter of 40 verderop zocht Mbappé daarom even oogcontact met Ángel Di María. Als enige twee PSG-spelers waren zij nog enigszins voorin gebleven. Er kwam een voorzet. Die werd weggewerkt, zo in de voeten van Di María, die halverwege zijn eigen helft totaal ongedekt stond. Eén dieptepass later stond niet United maar PSG oog in oog met de keeper. Mbappé maakte met een stiftje bijna de 0-3.