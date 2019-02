Zelfs de nummer 7 van de eredivisie is dit seizoen niet veilig

Door Yorick Groeneweg



Het seizoen moet nog beginnen, als ADO-supporters al met het zweet op het voorhoofd uitkijken naar het moment dat hun geliefde club veilig is. Tijdens oefenpotjes in de voorbereiding valt bij de fans opvallend vaak hetzelfde aantal punten dat ze beogen: 34. Het lijkt wel een magisch getal. Want, zo zeggen ze, met gemiddeld een punt per wedstrijd hoeven ze degradatie niet meer te vrezen. Dan zien ze wel. Zo wordt er in de rest van Nederland ook naar gekeken. De vraag is of dat dit seizoen ook het geval zal zijn.