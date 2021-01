Zelfs in deze uitgeklede vorm blijkt Super Januari een echt feestje

Door Sjoerd Mossou



De voorbeschouwing op betaalzender ESPN duurde zo ellenlang, dat je even dacht dat de WK-finale op het punt van beginnen stond. Enigszins pathetisch tikte een aftelklok de uren, minuten en seconden weg richting de topper Ajax-PSV. Een dronecamera vloog vlak voor de aftrap spectaculair de Johan Cruijff Arena binnen.



Het kon allemaal niet verbloemen dat de kickstart van Super Januari aanvoelde als een feestje in een verlaten fabriekshal, zo zonder publiek. Het experiment dat al maanden geleden werd bedacht als een feestelijke terugkeer naar het 'oude normaal', met de topwedstrijden in volle stadions, had veel weg van een kunstmatig opgewarmd prakje. Althans, qua decor dan. Want ook in zijn uitgeklede vorm bewees Super Januari wel degelijk zijn waarde. Juist nu er een nog langere en mogelijk strengere lockdown aankomt in Nederland, biedt het topvoetbal welkome afleiding in een donkere maand.