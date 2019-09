Zet Emmen goede lijn door tegen ADO

Benschop hielp AZ aan laatste zege bij Feyenoord, Berghuis voor mooie mijlpaal

26 september In de Kuip neemt Feyenoord het vanavond op tegen AZ. De inhaalwedstrijd van de vierde speelronde is een belangrijk duel om de derde plek in de eredivisie. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureau Opta blikken we vooruit.