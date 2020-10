Zeven duels in vier weken voor Feyenoord: ‘Moeten spelers ook rust geven’

Dat is opvallend. De Deen Nicolai Jørgensen imponeerde nog niet en is zo goed als hersteld van zijn spierblessure, maar Robert Bozeník keerde met een fikse blessure terug van een interlandperiode bij Slowakije. Voor het basiselftal dat tegen Willem II in de tweede helft uitstekend voor de dag kwam, maakt dat weinig uit. Bryan Linssen werd gehaald als linkerspits, maar de kleine aanvaller is inmiddels eerste spits in de Kuip na zijn prima optreden in Tilburg tegen Willem II.



Tegen Sparta denkt Advocaat gewoon te kunnen beschikken over de Serviër Uros Spajic die kampte met een voetblessure. De koploper in de eredivisie, voor het eerst sinds speelronde vijf van seizoen 2017/2018, is er volgens de trainer klaar voor. ,,Botteghin, Sinisterra en Bozeník ontbreken, de laatste gaat lang duren vrezen we’’, zegt Advocaat. ,,We gaan maandag foto’s van zijn enkel laten maken. Als het niet goed gaat, moet er een schroef in. Jørgensen is een twijfelgeval, we bepalen zaterdag of hij bij de selectie zit. Botteghin gaat maandag weer meetrainen. Sinisterra zit in de eindfase, hij komt eraan. Hij doet al driekwart van de trainingen mee. Ik verwacht hem binnen drie weken terug. Het ziet er echt positief uit.’’