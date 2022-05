Zian Flemming en Amin Sarr de uitblinkers op Super Sunday

RapportcijfersWie waren de uitblinkers in speelronde 32 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hieronder de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen in de eredivisie.

De hoogste cijfers waren dit weekeinde voor Fortuna Sittard-speler Zian Flemming die zijn team een belangrijke zege bezorgde tegen FC Twente met twee goals en Amin Sarr van Heerenveen. Ook Sarr scoorde twee keer. Zij kregen een 8. Cody Gakpo liet zich zien in de topwedstrijd tegen Feyenoord met ook twee goals. Hij kreeg een 7,5.

Een minder goede beurt maakten de Groningen-spelers Peter Leeuwenburgh en Bart van Hintum die met hun club niet bepaald in de beste fase verkeren. Ze kregen net als FC Twente-middenvelder Jesse Bosch een 4.

Cambuur – RKC 1-1

Cambuur: Stevens 5,5; Schmidt 6, Mac-Intosch 5,5, (46. Tol 6), Schouten 5,5 (83. Ter Heide), Sylla 6,5; Jacobs 6 (46. Breij 6), Hoedemakers 5,5 (83. Smit -), Maulun 6; Kallon 6, Uldrikis 6,5, Joosten 6 (75. Doodeman -).

RKC: Vaessen 6; Bakari 6 (81. Gaari -), Adewoye 6 (86. Nieuwpoort -), Meulensteen 6,5, Touba 6,5 Büttner 6 (86. Mulder -); Anita 5,5, Oukili 6 (86. Wouters -), Van der Venne 6; Kramer 5,5, Stokkers 6.

Scheidsrechter Kooij: 6.

Man of the match: Milan Smit zorgde voor het niet meer verwachte toetje voor Cambuur tegen RKC in de vijfde minuut van de blessuretijd. Door zijn gelijkmaker werd hij de jongste doelpuntenmaker voor Cambuur in de eredivisiehistorie.

FC Twente – Fortuna Sittard 1-2

FC Twente: Unnerstall 6; Brenet 5, Pröpper 6, Plegezuelo 6,5, Smal 6,5; Bosch 4 (68. Ugalde -), Zerrouki 6,5; Cerny 6 (76. Misidjan -), Vlap 5; Limnios 5,5 Van Wolfswinkel 7.

Fortuna Sittard: Van Osch 7; Pinto 6, Angha 6, Samaris 6,5, Cox 6 (75. Ferati -); Duarte 5, Tekie 6, Noslin 5 (46. Semedo 6); Flemming 8, Seuntjens 6,5, Gladon 6 (75. Benschop -).

Scheidsrechter Kamphuis: 3.

Man of the match: Mocht Fortuna Sittard zich handhaven in de eredivisie dan speelt Zian Flemming daar een grote rol in. Met zijn tiende en elfde treffer van het seizoen had hij een groot aandeel in de uiterst belangrijke zege van zijn team op FC Twente.

PEC Zwolle – FC Utrecht 1-1

PEC Zwolle: Lamprou 7; Van Polen 6, Nakayama 6,5, De Wit 6; Anderson 5,5, Van den Belt 6,5, Clement 7, Paal 6; Kastaneer 6 , Redan 6,5, Landu 5 (66. Tedic -).

FC Utrecht: De Keijzer 7 (45. Oelschlägel 7); Ter Avest 7,5, Van der Hoorn 6,5, Janssen 6,5, Van der Kust 7; Timber 5 (76. Boussaid -), Maher 6,5, Gustafson 5,5; Van der Streek 6, Douvikas 5,5 (84. Veerman -), Sylla 5,5 (84. Almqvist -).

Scheidsrechter Van Boekel: 6.

Man of the match: Hidde ter Avest, die een wisselvallig seizoen doormaakt, maakte tegen PEC Zwolle zijn eerste treffer van het seizoen.

Volledig scherm Hidde ter Avest. © Pro Shots / Niels Boersema

Willem II – Heracles 2-0

Willem II: Wellenreuther 6,5; Owusu 6,5, Heerkens 7, Dammers 7,5 Köhn 7; Saddiki 6,5, Crowley 6,5 (80. El Khayati -) Llonch 7,5; Köhlert 7,5 (90. Pal -); Hornkamp 7 (66. Kabangu -), Svensson 6,5 (80. Ludewig -).

Heracles: Bucker 5; Fadiga 5,5, Rente 5 (46. Sonnenberg 5), Hoogma 5, Quagliata 5; Schoofs 5, Sierra 5 (46. Armenteros 5), De la Torre 5,5; Laursen 5 (72. Lunding -), Bakis 5, Hansson 5.

Scheidsrechter Lindhout: 6,5.

Man of the match: Hij had er meer kunnen maken tegen Heracles maar Wessel Dammers was goed voor de belangrijke openingstreffer. Zijn eerste voor Willem II.

FC Groningen – Sparta 1-2

FC Groningen: Leeuwenburgh 4; El Hankouri 5 (87. Sverko -), Te Wierik 6, Van Hintum 4 (46. Van Kaam 6), Meijer 6, Suslov 6 (46. Ngonge 5), Kasanwirjo 5,5, Irandust 5 (66. De Leeuw -), Duarte 6, Abraham 5 (46. Postema 5,5); Strand Larsen 6.

Sparta: Okoye 5,5; Abels 6,5 (90. Heylen -), Vriends 7, Auassar 6,5, Meijers 6,5, Van Crooij 6, De Kamps 6,5, Mijnans 6,5 (90. Van Mullem -), Verschueren 7, Namli 6,5 (69. Beugelsdijk -), Thy 6,5.

Scheidsrechter Manschot: 6,5.

Man of the match: Arno Verschueren maakte tegen FC Groningen zijn eerste doelpunt voor Sparta. De Belgische middenvelder scoorde daarmee voor het eerst sinds 2018 in de eredivisie. Zijn goal gaf Sparta het juiste zetje naar de belangrijke overwinning.

Volledig scherm Arno Verschueren maakt de 0-1. © Pro Shots / Erik Pasman

NEC – Go Ahead Eagles 1-0

NEC: Branderhorst 6,5; Van Rooij 6,5, Márquez 6,5, Guth 6,5, El Karouani 7; Schöne 6,5; Proper 5,5 (67. Vet -), Bruijn 6 (80. Duelund -); Tavsan 5,5 (80. Cissoko -), Akman 5,5, Okita 6.

Go Ahead Eagles: Noppert 6,5; Lucassen 5,5, Nauber 6,5, Idzes 6 (83. Bakker -), Kuipers 6, Deijl 5 (70. Heil -); Brouwers 5,5, Rommens 6, Oratmangoen 5 (83. Berden -); Cordoba 5 (89. Mulenga -), Lidberg 5 (70. Cardona -).

Scheidsrechter Oostrom: 6.

Man of the match: De pas net negentienjarige Ibrahim Cissokho uit Nijmegen beleefde tegen Go Ahead Eagles een geweldige invalbeurt door de winnende goal in de blessuretijd.

AZ – Ajax 2-2

AZ: Vindahl 5,5; Sugawara 6, Hatzidiakos 5, Martins Indi 6, Wijndal 7,5; Midtsjø 6, De Wit 6, Clasie 6,5; Evjen 7 (88. Reijnders -), Pavlidis 7,5 (90. Aboukhlal -), Karlsson 7,5.

Ajax: Stekelenburg 6; Rensch 5,5 (67. Mazraoui -), Timber 7, Blind 6 (82. Kudus -), Tagliafico 6; Klaassen 5,5, Alvarez 7, Taylor 6 (67. Berghuis -); Tadic 6,5 , Haller 5, Brobbey 7,5 (70. Daramy -).

Scheidsrechter Higler: 7.

Man of the match: Mede door de inbreng van AZ-aanvoerder Owen Wijndal keerde AZ het duel met Ajax op wonderbaarlijke wijze om. Wijndal’s assist op Pavlidis was al zijn twaalfde assist van het seizoen.

Volledig scherm Owen Wijndal ligt op Sebastien Haller. © Pim Ras Fotografie

Vitesse – Heerenveen 1-2

Vitesse: Schubert 5,5; Doekhi 5,5, Cornelisse 5, Rasmussen 6 (45. Huisman 5); Dasa 5, Bero 5,5, Tronstad 5, Hajek 5; Manhoef 4 (80. Grbic -), Openda 4, Buitink 4 (65. Vroegh -).

Heerenveen: Mulder 6; Van Beek 6, Dresevic 6, Woudenberg 6; Van Ewijk 5 (72. Musaba -), Haye 6,5, Halilovic 5 (46. Al Hajj 6) Tahiri 6,5 (84. De Jong -), Kaib 5,5 (72. Madsen -); Van Hooijdonk 5, Sarr 8 (84. Van der Heide -).

Scheidsrechter Martens: 5.

Man of the match: De Zweedse aanvaller Ami Sarr voelt zich steeds beter in zijn vel bij Heerenveen. Tegen Vitesse bezorgde hij zijn club de overwinning met twee goals. Alweer zijn vijfde goal in de laatste zes wedstrijden.

Feyenoord – PSV 2-2

Feyenoord: Marciano 6,5; Geertruida 6, Trauner 6,5 (76. Sandler-) Senesi 6, (76. Pedersen -), Malacia 6,5; Aursnes 6, Til 5 (46. Toornstra 5), Kökçü 5, Nelson 5 (46. Walemark 6,5), Dessers 7, Sinisterra 6 (46. Linssen 6).

PSV: Mvogo 7; Mauro Júnior 6, Gutiérrez 6, Teze 7, Max 5,5; Sangaré 6, Veerman 6,5; Gakpo 7,5 (87. Van Ginkel -), Götze 6, Doan 6 (88. Madueke -); Zahavi 5,5 (78. Bruma -).

Scheidsrechter Gözübüyük: 6.

Man of the match: Cody Gakpo bewees in de topwedstrijd tegen Feyenoord maar weer eens over kwaliteiten te beschikken die geschikt zijn voor een buitenlandse topcompetitie.

